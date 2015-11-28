"الصيادلة" تستنكر اقتحام صيدلية بالإسماعيلية وتطالب وزير الصحة بالتدخل

وجاء فى البيان :" فى الوقت الذى لا ننكر فيه الدور الوطنى لوزارة الداخلية فى دعم الأمن القومى للبلاد ، ومحاربة كل محاولات الخروج على القانون ؛ أتت واقعة صيدلية الدكتور ريم يوسف بالإسماعيلية لتنثر غبارًا حول قافلة الإصلاح الذى تنتهجه الوزارة ،فاخترق القانون الضابط محمد إبراهيم ، بإعطاء نفسه صلاحيات لم ينص عليها القانون ؛ واقتحم ورجاله الصيدلية من دون إذن من النيابة العامة ، وفى غير وجود مسئول من التفتيش الصيدلى" .
وتابع البيان :"نثق فى أن وزارة الداخلية لن تقبل بغير تطبيق القانون وإعلاء رايته ، فذلك ننتظر معاقبة المخطئ ، ووضع آلية تضمن عدم تكرار الأمر ، لنتفرغ جميعًا لبناء وطن ، يستحث فينا نوازع التجرد ، دعمًا لمسيرة الاستقرار .
واختتم البيان الذى جاء موقعا باسم الدكتور خاطر الشافعى المتحدث الإعلامى للنقابة "أن صيادلة مصر غاضبون يا وزير الصحة ؛ فإن كنت وزيرًا للجميع فانهض بعزم الصادقين ، وأنثر على جدار العطاء بصمتك "
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