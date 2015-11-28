"الصيادلة" تستنكر اقتحام صيدلية بالإسماعيلية وتطالب وزير الصحة بالتدخل

أصدرت نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محى الدين عبيد بيانا اليوم بخصوص وفاة الطبيب عفيفى حسنى بعد اقتحام الصيدلية التى كان يعمل بها بمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم الجمعة وتوفى على خلفية مشادة بينة وبين أحد ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية.

وجاء فى البيان :" فى الوقت الذى لا ننكر فيه الدور الوطنى لوزارة الداخلية فى دعم الأمن القومى للبلاد ، ومحاربة كل محاولات الخروج على القانون ؛ أتت واقعة صيدلية الدكتور ريم يوسف بالإسماعيلية لتنثر غبارًا حول قافلة الإصلاح الذى تنتهجه الوزارة ،فاخترق القانون الضابط محمد إبراهيم ، بإعطاء نفسه صلاحيات لم ينص عليها القانون ؛ واقتحم ورجاله الصيدلية من دون إذن من النيابة العامة ، وفى غير وجود مسئول من التفتيش الصيدلى" .

وتابع البيان :"نثق فى أن وزارة الداخلية لن تقبل بغير تطبيق القانون وإعلاء رايته ، فذلك ننتظر معاقبة المخطئ ، ووضع آلية تضمن عدم تكرار الأمر ، لنتفرغ جميعًا لبناء وطن ، يستحث فينا نوازع التجرد ، دعمًا لمسيرة الاستقرار .

واختتم البيان الذى جاء موقعا باسم الدكتور خاطر الشافعى المتحدث الإعلامى للنقابة "أن صيادلة مصر غاضبون يا وزير الصحة ؛ فإن كنت وزيرًا للجميع فانهض بعزم الصادقين ، وأنثر على جدار العطاء بصمتك "

- بالفيديو..نقيب الصيادلة بالإسماعيلية ينشر لقطات لاعتداء الشرطة على صيدلى قبل وفاته بالقسم