محافظة الشرقية تجدد نفيها لتدخل أحد المرشحين فى تثبت متعاقدين بـ"التعليم"

جدد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، نفيه لشائعة تدخل أحد المرشحين لمجلس النواب، و أنهاءه إجراءات تثبيت المتعاقدين بالتربية و التعليم .

ونشر موقع الرسمى لمحافظة الشرقية للمرة الثانية البيان الذى قال فيه المحافظ : " تم تثبيت 18379 من العاملين المتعاقدين بمديرية التربية و التعليم بالشرقية بعد أن تم بذل جهوداً كبيرة منذ تولي الدكتور رضا عبد السلام محافظاً وقد تم إتخاذ الإجراءات الفنية مع وزارة التربية و التعليم، وزارة المالية و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة". مجددا نفيه لشائعة تدخل أحد المرشحين لمجلس النواب، و أنهاءة إجراءات تثبيت المتعاقدين بالتربية و التعليم .

كان اليوم السابع و موقع برلماني رصد تلك الشائعة في تقرير سابق ، و ايضا نفي المحافظ لتلك الشائعة .

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