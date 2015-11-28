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محافظة الشرقية تجدد نفيها لتدخل أحد المرشحين فى تثبت متعاقدين بـ"التعليم"

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محافظة الشرقية تجدد نفيها لتدخل أحد المرشحين فى تثبت متعاقدين بـ"التعليم" محافظة الشرقية تجدد نفيها لتدخل أحد المرشحين فى تثبت متعاقدين بـ"التعليم"
جدد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، نفيه لشائعة تدخل أحد المرشحين لمجلس النواب، و أنهاءه إجراءات تثبيت المتعاقدين بالتربية و التعليم .

ونشر موقع الرسمى لمحافظة الشرقية للمرة الثانية البيان الذى قال فيه المحافظ : " تم تثبيت 18379 من العاملين المتعاقدين بمديرية التربية و التعليم بالشرقية بعد أن تم بذل جهوداً كبيرة منذ تولي الدكتور رضا عبد السلام محافظاً وقد تم إتخاذ الإجراءات الفنية مع وزارة التربية و التعليم، وزارة المالية و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة". مجددا نفيه لشائعة تدخل أحد المرشحين لمجلس النواب، و أنهاءة إجراءات تثبيت المتعاقدين بالتربية و التعليم .

كان اليوم السابع و موقع برلماني رصد تلك الشائعة في تقرير سابق ، و ايضا نفي المحافظ لتلك الشائعة .
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