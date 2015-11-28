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مؤتمر لمرشح الوفد ونائب مدير أمن سابق لاعلان تحالفهما بالاعادة بالشرقية

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مؤتمر لمرشح الوفد ونائب مدير أمن سابق لاعلان تحالفهما بالاعادة بالشرقية مؤتمر لمرشح الوفد ونائب مدير أمن سابق لاعلان تحالفهما بالاعادة بالشرقية
شهدت قرية كفور نجم بالشرقية، مساء اليوم الجمعة، مسقط رأس مرشح حزب الوفد محمود شحاتة زايد والذى يخوض جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية عن دائرة هيها والإبراهيمية، مؤتمر انتخابى حاشد بحضور اللواء عصام أبو المجد نائب مدير أمن الشرقية السابق والذى يخوض جولة الإعادة بنفس الدائرة، معلنا تحالفهما.

وحضر المؤتمر العديد من أنصار المرشحان، الذين حملوهما على الأكتاف وطافوا بهما فى مسيرة، للإعلان عن هذا التحالف.

ويشار إلى أن اللواء عصام أبو المجد، هو نجل النائب الأسبق أبو المجد نصار، والذى توفى منذ عدة سنوات، وأصبح شقيقه محمد أبو المجد نائبا عن الدائرة لعدة دورات خلفا لوالده، إلا أنه توفى فجأة منذ 3 سنوات.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة بين كلا من اللواء عصام أبو المجد والحائز على 29 ألفا و200 صوت، ومرشح المصريين الأحرار اللواء مصطفى باز 17 ألفا و800 صوت، ومرشح الوفد محمود شحاتة زايد 16 ألفا و700 صوت، والسيد عدلى مرشح مستقبل وطن والحاصل على 16 ألفا و300 صوت.

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مصر 365