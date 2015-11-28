مصدر: العليا لانتخابات الطلاب تعيد انتخاب رؤساء ونواب 3 اتحادات أخرى

أكد مصدر باللجنة العليا لانتخابات الطلاب، أن اللجنة أنهت فحص التقارير الواردة من الجامعات، وتبين أن هناك 3 جامعات أخرى بخلاف 4 جامعات تم الإعلان عنها أمس، كما سيتم إعادة عملية انتخابات التصعيد لرؤساء اتحادات ونوابهم لوجود أخطاء إجرائية تضمنتها انتخابات الطلاب بهذه الجامعات.

وتمثلت الأخطاء الإجرائية فى قصور الترشح لمنصب رئيس الاتحاد ونائبه على رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم فقط، رغم نص اللائحة الطلابية على أحقية أى طالب من مجالس اتحادات الكليات من أعضاء اللجان فى الترشح لمنصب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات الطلاب أعلنت إعادة عملية انتخابات التصعيد لرؤساء اتحادات 4 جامعات ونوابهم وهى "أسوان وعين شمس وكفر الشيخ وقناة السويس" لوجود أخطاء إجرائية تضمنتها انتخابات الطلاب بهذه الجامعات.