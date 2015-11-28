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"لجنة مكافحة الهجرة": ننسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بقانون الهجرة

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"لجنة مكافحة الهجرة": ننسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بقانون الهجرة "لجنة مكافحة الهجرة": ننسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بقانون الهجرة
أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، تعقيباً على ما تناولته وسائل الإعلام حول صدور قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بأن اللجنة الوطنية ستقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لموافاة بعثاتنا فى الخارج بملخص القانون باللغتين العربية والإنجليزية وإحاطة سفارات الدول الأفريقية بالقاهرة بمضمونه.

وأضافت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أنه فضلا عن إدراج مسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتشجيع على استصدار قوانين مشابهة خلال محادثات اللجان الثنائية الافريقية المشتركة، وذلك فى إطار حملة ردع ومعاقبة المهربين والسماسرة والوسطاء.

وأكدت السفيرة نائلة جبر أن اللجنة الوطنية ستواصل حملتها المعنونة " مستقبلك" لتوعية الشباب في المحافظات بالمخاطر الجسيمة للهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة على المستوى الوطني خاصة في إطار المتغيرات الدولية الراهنة.
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