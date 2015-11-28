بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: الحرب تدق طبولها بين روسيا وتركيا..مع محمود سعد الدين

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الحرب تدق طبولها بين روسيا وتركيا: أردوغان يحذر من اللعب بالنار..وموسكو تعلق الإعفاء من تأشيرات الدخول

سيناريوهات القطيعة بين موسكو وأنقرة

قناة السويس منفذ سفن روسيا الوحيد حال غلق تركيا مضيقى البوسفور والدردنيل

الأرقام النهائية للجولة الأولى

نقيب الصيادلة بالإسماعيلية ينشر لقطات لاعتداء الشرطة على صيدلى قبل وفاته بالقسم