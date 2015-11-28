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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: الحرب تدق طبولها بين روسيا وتركيا..مع محمود سعد الدين

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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: الحرب تدق طبولها بين روسيا وتركيا..مع محمود سعد الدين بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: الحرب تدق طبولها بين روسيا وتركيا..مع محمود سعد الدين
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى.

الحرب تدق طبولها بين روسيا وتركيا: أردوغان يحذر من اللعب بالنار..وموسكو تعلق الإعفاء من تأشيرات الدخول

سيناريوهات القطيعة بين موسكو وأنقرة

قناة السويس منفذ سفن روسيا الوحيد حال غلق تركيا مضيقى البوسفور والدردنيل

الأرقام النهائية للجولة الأولى

نقيب الصيادلة بالإسماعيلية ينشر لقطات لاعتداء الشرطة على صيدلى قبل وفاته بالقسم

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مصر 365

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