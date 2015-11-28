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"التجمع":حملة الدعوة السلفية لـ"النهى عن المنكر" تدميرية وتجاهل للدستور

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"التجمع":حملة الدعوة السلفية لـ"النهى عن المنكر" تدميرية وتجاهل للدستور "التجمع":حملة الدعوة السلفية لـ"النهى عن المنكر" تدميرية وتجاهل للدستور
علق نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، على بيان الدعوة السلفية الخاصة بحملة طرق الأبواب للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لتذكير الناس بربهم وإيقاظهم من غفلتهم ودفع البلاء والعقوبات العامة ودعوتهم إلى محبة الله، قائلا :هذة الحملة تدميرية وتجاهل لما حدث بثورة 25 يناير و 30 يوينو".

وأوضح زكى لـ" اليوم السابع "، أن هناك إصرار من قبل الدعوة السلفية لفرض الوصاية على الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن المصريين ليسوا فى حاجة لمن يذكرهم بالله وبتعاليم الدين، مؤكدًا أن الدعوة السلفية ليست وصية على المصريين.

وأشار المتحدث باسم حزب التجمع، إلى أن تلك الدعوة وسيلة إثبات وجود بعد إخفاق السلفيين فى انتخابات مجلس النواب، موضحًا أنها دعوة ضد الدستور ومحاولة لفرض الإرهاب على المصريين باسم الدين، على حد تعبيره.


>"الدعوة السلفية" تطالب قواعدها بطرق الأبواب لـ"النهى عن المنكر"

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