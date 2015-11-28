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جابر نصار عن غلق "الزوايا" بالجامعة: الرسول هدم مسجدا ضرارا لمنع الفُرقة

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جابر نصار عن غلق "الزوايا" بالجامعة: الرسول هدم مسجدا ضرارا لمنع الفُرقة جابر نصار عن غلق "الزوايا" بالجامعة: الرسول هدم مسجدا ضرارا لمنع الفُرقة
علق الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، على إغلاق الزوايا والمصليات الفرعية بالكليات التابعة لجامعة القاهرة وهدم أحد المساجد داخل الحرم الجامعى، قائلا: "الرسول هدم مسجد ضرار لمنع تفرقة المسلمين، والجامعة لم تخطئ وقامت بإعادة تجديد المسجد، بشكل حضارى يسع 900 فرد، والمسجد لم نحوله لحديقة وإنما يتم تجديده وسيفتتح مع بداية العام الفصل الدراسى الثانى".

وأضاف جابر نصار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مطعم المدينة الجامعية أصبح مطبخا عالميا وعلى أعلى مستوى، وتابع:" عندما زرت المطبخ لأول مرة فوجئت بوجود مجارى طافحة وعدم صلاحية المكان ليكون مكان تغذية للطلاب وبدأت فى أعمال الصيانة والتجديد ليتناسب مع مكانة جامعة القاهرة".

كان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، تفقد المدنية الجامعية، وأدى صلاة الظهر مع طلاب المدنية وتفقد المطاعم والغرف.


>جابر نصار لطلاب المدينة الجامعية: إغلاق الزوايا حفاظا على قدسية الصلاة
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