أخبار سوريا اليوم ..المعلم:الاعتداء على الطائرة الروسية عدوان على سوريا

ركزت أخبار سوريا اليوم على العديد من التقارير ، ومن ضمن اخبار سوريا اليوم ، وصف وزير الخارجية السورى وليد المعلم، إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية داخل الأراضى السورية بالعمل العدوانى ضد سوريا وروسيا، مضيفا أن إسقاط المقاتلة الروسية يعد عدوانا على سوريا بالأخص لأنها سقطت فوق الأراضى السورية.

وأكد وزير الخارجية السورى فى مؤتمر مع نظيره الروسى، أن فعالية الضربات الروسية فى سوريا أكثر من تلك التى يقوم بها التحالف الدولى الذى تقوده أمريكا، كما أشار إلى أن تركيا تؤمن بيع نفط تنظيم داعش من سوريا والعراق.

ومن ضمن أخبار سوريا اليوم ، عثر فريق بحث علمى على دير أثرى قديم فى جبال الصحراء السورية التى تقع شمال دمشق، ويسمى الدير باسم دير مار موسى، أو دير موسى الحبشى، بحسب ما ذكر موقع "مسج تو ايجل".

ويشار إلى أن الدير، متواجد بالقرب من القبور السورية القديمة، ويتواجد بالدير العديد من اللوحات الفنية المغطاة على الممرات والجدران.

وأجرى فريق البحث العديد من التحليلات على الأدوات الحجرية الموجودة بالقرب من الدير والتى تدل على وجود تكوينات صخرية أقدم بكثير من الدير نفسه، وربما يرجع تاريخها إلى العصر الحجرى الحديث أو أوائل العصر البرونزى. وأكد فريق البحث على أن تحليل هذه المنطقة ليست مهمة سهلة بسبب تواجد الصراع السياسى الذى يمزق الأمة فى الشرق الأوسط.

>ومن ضمن أخبار سوريا اليوم ، ذكرت تقارير إعلامية أن بن كارسون المرشح الجمهورى المحتمل فى انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة سيسافر إلى الأردن اليوم الجمعة لزيارة لاجئين سوريين فى معسكر تديره الأمم المتحدة.

وواجه كارسون- وهو أحد المتقدمين فى استطلاعات الرأى العام لانتخابات 2016- انتقادات متزايدة بشأن قدراته فى مجال السياسة الخارجية بعد تعليقات عن دور الصين فى الأزمة السورية وحديث شبه فيه بعض اللاجئين السوريين بالكلاب المسعورة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن كارسون -وهو جراح أعصاب متقاعد- سيزور معسكر لاجئين سوريين فى بلدة الأزرق بشمال الأردن.