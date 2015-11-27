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قتيلان فى هجوم ببلدة على الحدود بين السودان وجنوب السودان وكى مون يدين

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قتيلان فى هجوم ببلدة على الحدود بين السودان وجنوب السودان وكى مون يدين قتيلان فى هجوم ببلدة على الحدود بين السودان وجنوب السودان وكى مون يدين

>أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم الجمعة هجوما فى منطقة أبيى المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان قتل فيه إثيوبى من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفتاة صغيرة.

وفى بيان أصدره المكتب الصحفى للأمم المتحدة حث بان حكومتى السودان وجنوب السودان على تقديم "الجناة المجهولين" المتورطين فى الهجوم للعدالة. وأشار البيان الى أن ثلاثة مدنيين على الأقل أصيبوا بجراح، وقال البيان إن بان "يدعو القبيلتين (دينكا نقوك والمسيرية)... إلى التحلى بالهدوء وتفادى أى تصعيد لهذا الحادث المؤسف."

وكان النزاع على ملكية أبيى التى توجد بها مراع غنية واحتياطيات نفط صغيرة بقى بغير حل حينما انفصل جنوب السودان عن السودان، وقالت قوة الأمم المتحدة الموقتة فى ابيى فى بيان "اطلق مجهولون سبع قذائف من الشمال الغربى فى اتجاه مدينة ابيي"، مضيفة أن "خمس قذائف سقطت قرب منزل زعيم قبيلة دنكا نقوك وسادسة فى حرمه فيما سقطت قذيفة أخرى فى جوار مدرسة ابتدائية" مساء الخميس.

وأوضحت أن "الحادث اسفر عن مقتل جندى اثيوبى وطفلة فى عامها الرابع من السكان المحليين. وأصيب ثلاثة آخرون من السكان وهم يعالجون فى مستشفى ابيي".
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