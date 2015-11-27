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الجيش اللبنانى يعلن تسلّم جزء من الهبة السعودية من الجانب الفرنسى

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الجيش اللبنانى يعلن تسلّم جزء من الهبة السعودية من الجانب الفرنسى الجيش اللبنانى يعلن تسلّم جزء من الهبة السعودية من الجانب الفرنسى

> أعلنت قيادة الجيش اللبنانى أن التحضيرات الخاصة بالهبة المخصصة للجيش قد أنجزت والجيش تسلّم جزءا من هذه الهبة من الجانب الفرنسى، وقالت القيادة فى بيان تعقب فيه على ما ورد فى هذا الشأن خلال مقابلة صحفية مع قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى "يهمّ قيادة الجيش التأكيد أنه أجريت كل الأعمال التحضيرية والاجتماعات الخاصة بالهبة، وتمّ تحديد الاحتياجات المطلوبة وتوقيع الاتفاقيات اللازمة بين الأطراف المعنية".

وتابع البيان أن الجيش تسلّم "من الجانب الفرنسى جزء من الهبة السعودية بالإضافة إلى مساعدات فرنسية مختلفة من خارج هذه الهبة"، وأشار البيان إلى أن "العمل جارٍ حالياً مع المعنيين على استكمال المراحل اللاحقة، والتى تشمل تصنيع باقى الأسلحة والمعدّات من قبل الشركات المختصة وتسليمها للجيش اللبناني".

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان قد أعلن فى ديسمبر2013 أن العاهل السعودى الراحل عبدالله بن عبدالعزيز قرر تقديم هبة قدرها ثلاثة مليارات دولار للبنان لتسليح الجيش اللبناني.
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مصر 365

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