ملحم زين يتحدث عن أسباب تخليه عن "روتانا"

أكد الفنان ملحم زين، في دردشة مع "سيدتي نت"، أنه تمّ الاتفاق مع مجموعة "أم بي سي"، على 90 % من بنود العقد الذي سيعلن رسمياً عنه بينهما خلال الأيام المقبلة، في احتفال خاصّ ستقيمه المجموعة، وتخصّصه لهذه المناسبة".

وعمّا إذا كان قد وقّع بشكل رسميّ على العقد مع "أم بي سي"، أجاب ملحم: "يمكن القول إن العقد أصبح منجزاً، وبأنني وقعت عليه".

عن أسباب تخليه عن شركة "روتانا"، على الرغم من أنه كان قد أكد قبل مدة أنه لن يتركها، أوضح ملحم: "نحن انفصلنا على حب واتفاق. وكل ما في الأمر هو أنّ شركة "روتانا" وضعت شروطاً جديدة في التعامل معها، من بينها طرح أغنتين معاً، كل ثلاثة أشهر، ثم جمعها وطرحها في عمل واحد في آخر السنة، وأنا وجدت أن هذا الوضع لا يناسبني".

يُشار إلى أن عقد ملحم زين مع "أم بي سي" ينصّ على إنتاج 3 ألبومات.

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