هل تحول غناء حسين الجسمي لـ الأردن همّاً جديداً لـ خديجة بن قنة؟

أطلقت مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة تغريدة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، علّقت تحتها بالقول: "الله يكون بعون الأردن .. حسين الجسمي يغني للأردن"؛ وذلك تعليقاً على تغريدة، كان قد أطلقها الفنان الأماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، كتب فيها أنه سيطلق قريباً أغنية بعنوان "أردن العز"، من ألحان فايز السعيد.

ومع أنّ الفنان حسين الحسمي كان قد عبّر عن انزعاجه من المزاح الثقيل، الذي طاله في الفترة الماضية، في حملة تبناها ناشطون على "تويتر"، يسخرون فيها منه، ويعتبرونه "نحساً" على أيّ بلد يغني له، وانطلقت إثر تفجيرات باريس الإرهابية، التي كان قد غنى لها "نفح باريس"، إلا أنّ خديجة لم تلتفت إلى "زعل" الجسمي، بل بادرت إلى طرح تغريدتها ساخرة من الجسمي وفنه.

في كلّ الأحوال، حتى لو أن حسين الجسمي، لم يبد انزعاجاً من تلك الحملة التي طالته، إلا أنه لم يكن يفترض بـ خديجة بن قنة أن تعلق بمثل هذه الطريقة على رغبة فنان أحبّ أن يكرم الأردن من خلال فنه، خصوصاً وأن مشاغل وهموم خديجة كثيرة، هي التي تعرف عن نفسها على "تويتر" بأنها إعلامية عربية همومها أكبر من 140 حرفاً؛ وكان الأجدى بها أن تستغلّ حروف "تويتر" لإطلاق تغريدات، تتماشى أكثر مع هموم المواطن العربي.

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