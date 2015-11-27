بالفيديو: ديانا حداد أم مفجوعة تبكي الحجر في كليب "يا بشر"

طرحت الفنانة ديانا حداد كليب أغنيتها "يا بشر"، وهي أحدى أغنيات ألبومها، الذي يحمل العنوان نفسه.

على مستوى التمثيل، تبدو ديانا حدادة مقنعة وصادقة وعفوية في أدائها، كما في تعبيرها؛ أمّا على مستوى الشكل، فهي تتميز بإطلالة راقية تتماشى مع فكرة الكليب، لا مع الأغنية.

ومع أنّ فادي حداد قدّم من خلال كليب "يا بشر" عملاً مميزاً على مستوى الصورة والفكرة، إلا أن فكرة الكليب نفسها لا تتماشى مع كلام الأغنية، التي تعكس علاقة المرأة بالحبيب الذي هجرها أكثر مما تعكس علاقة أم بابنها.

من يشاهد الكليب، من دون أن يسمع ديانا وهي تغني، يعجب به، خصوصاً أن فادي ركّز في التصوير على الأماكن الطبيعية؛ والأمر نفسه، ينطبق على أداء ديانا للأغنية، بعيداً عن الكليب، خصوصاً أنها أدّت "يا بشر" بإحساس عالٍ جداً.

يُشار إلى أن أغنية "يا بشر" من كلمات وألحان سليم عساف.

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