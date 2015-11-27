أخبار عاجلة

8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: اطلاق الإعلان الترويجي لفيلم Bajirao Mastani

Google+ Print

الجمعة 27-11-2015 23:21

أطلقت شركة "بهنسالي برودكشن" الهندية الإعلان الترويجي لفيلم" Bajirao Mastani" المتوقع أن يشهد نجاحاً باهراً في دور السينما نظراً لأهمة أبطاله الـ 3 الذين لديهم شعبية كبيرة في بوليوود.

التريلر الذي تبلغ مدته الـ 3 دقائق فقط من فيلم" Bajirao Mastani"، يعبّر عن ملحمة رومنسية تاريخية بحقبة ثرية من تاريخ الهند.

الجدير ذكره ان الفيلم من بطولة الثلاثي رانفير سينغ وديبيكا بادوكون وبريانكا شوبرا، وينتجه ويخرجه سانجاي ليلا بهنسالي، ومن المنتظر عرضه في 18 ديسمبر.

 

بالفيديو.. دقيقتان من الأكشن المثير من تريلر Airlift

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري