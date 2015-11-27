بالفيديو: اطلاق الإعلان الترويجي لفيلم Bajirao Mastani

أطلقت شركة "بهنسالي برودكشن" الهندية الإعلان الترويجي لفيلم" Bajirao Mastani" المتوقع أن يشهد نجاحاً باهراً في دور السينما نظراً لأهمة أبطاله الـ 3 الذين لديهم شعبية كبيرة في بوليوود.

التريلر الذي تبلغ مدته الـ 3 دقائق فقط من فيلم" Bajirao Mastani"، يعبّر عن ملحمة رومنسية تاريخية بحقبة ثرية من تاريخ الهند.

الجدير ذكره ان الفيلم من بطولة الثلاثي رانفير سينغ وديبيكا بادوكون وبريانكا شوبرا، وينتجه ويخرجه سانجاي ليلا بهنسالي، ومن المنتظر عرضه في 18 ديسمبر.

بالفيديو.. دقيقتان من الأكشن المثير من تريلر Airlift