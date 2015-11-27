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بعد مشاركته في أغنية عن حوادث السير.. فنان مغربي يتعرض لحادث سير مروع

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الجمعة 27-11-2015 23:59

تعرض المغني الشعبي حميد القصري لحادثة سير مروعة، أمس الخميس على الطريق السيار الرباط- الدار البيضاء ، حيث أصيب بكسور بليغة على مستوى الحوض ولازال في حالة غيبوبة.

يذكر أن القصري من رواد التراث الكناوي المغربي و له سمعة واسعة في هذا الفن داخل و خارج المغرب ، و من غريب الصدف أن القصري شارك مؤخراً في أغنية تحت عنوان : "كفانا سكوت" مع مجموعة من الفنانين المغاربة على رأسهم أسماء لمنور ونبيلة معن و أحمد شوقي للتحذير من مخاطر السير.

و قال عبد العالي الغاوي رئيس نادي الفنانين لسيدتي نت : فعلا إنها سخرية القدر بأن يشارك القصري في أغنية توعوية عن حوادث الطرق ليكون هو من أول ضحايا ، فلندعوا له جميعا بالشفاء ، إن حالته حرجة و الأطباء منعوا زيارته لمدة قد تمتد إلى أسبوعين .

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سيدتي

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