تعرف على أهم المعايير لاستخدام التركيبات الثابتة للأسنان

كتبت هبة مصطفى

تركيب الأسنان من الطرق العلاجية التى يلجأ كثيرون لاستعمالها بسبب فقدان عدد معين من الأسنان والضروس أو فقدان الأسنان بشكل كامل، كما يحدث مع كبار السن، والذى يلجئون لاستخدام "طاقم الأسنان".

تركيبات الأسنان

التركيبات الثابتة للأسنان

أهم معايير استخدام التركيبات الثابتة للأسنان



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حول ذلك يقول الدكتور وائل هندى أخصائى علاج الأسنان، إن تركيب الأسنان هى عبارة عن وسيلة علاجية لتعويض فقدان الأسنان فى حالة خلع الأسنان والضروس.واستكمل د. وائل قائلا "تنقسم التركيبات الثابتة للأسنان إلى نوعين وهما:1)زراعة الأسنان والتى تعد أفضل الطرق العلاجية الحديثة بالتركيات الثابتة والتى تتم عن طريق زرع مسمار بمكان السنة أو الضرس المخلوع.2)تركيب كوبرى أسنان لتعويض سنة أو أكثر من الأسنان المفقودة.وتابع د. وائل قائلا "يتوقف استخدام نوع تركيبة الأسنان وفقا لحالة الصحية للفم مثل :1)حالة عظام الأسنان 2)طبيعة الفك 3)الحالة الاقتصادية 4)الحالة الصحية العامة للمريض 5)عامل الوقت نظرا لأن هناك بعض المرضى يكونون على عجلة من أمرهم ويحتاجون إلى علاج سريع وهذا لا يتناسب مع تركيب زراعة الأسنان.

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