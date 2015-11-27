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تكريم 23 سيدة من حفظة القرأن الكريم بالداخلة بالوادي الجديد

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تكريم 23 سيدة من حفظة القرأن الكريم بالداخلة بالوادي الجديد تكريم 23 سيدة من حفظة القرأن الكريم بالداخلة بالوادي الجديد

جمعية الشبان المسلمين

فى احتفالية كبرى بمقر جمعية الشبان المسلمين بموط كرمت جمعية دار القرأن 23 سيدة من حفظة القرأن الكريم من جملة 99 سيدة تترددن على الجمعية من اجل حفظ القرآن ، تم التكريم بمقر الشبان المسلمين
> والمكرمات هن:
> عزة فتحي إمام ـ المعلمة الأولي التي أجازت معلمات من دار القرآن.
> فتحية أبو زيد حسين ـ وهي من مركز بلاط ، وبالرغم من بـــعد المسافة إلا أنها حرصت كل الحرص علي حفظ كتاب الله والحصول علي اخذ الإجازة.
> المجازة الثانية / أمينة محمد سيد الجمل
> نورا محمد حسين حموده .
> سعاد محمد سفينة عبد الرحمن .
> إيمان أحمد سيد .
> فاطمة أحمد مصطفي إكرام عنتر محمد .
> هدي علي حسين .
> عفاف صابر محمد .
> أسماء إبراهيم مفتاح .
> فوزية محمود صابر.
> ـ كما قامت جمعية دار القرآن الكريم بتكريم عدد 3 دارسات أميات لإصرارهن وعزيمتهن القوية علي حفظ ما تيسر من القرآن الكريم وهـــــــــــــن : ـ ” بطة أحمد خليفة ، فتحية محمد عبد الله ، ماجدة حسين عمران “.
> ـ كما وجه الشيخ نصر الدين إبراهيم رئيس مجلس إدارة الجمعية رسالة شكر وتقدير نيابة عن جميع العاملين بالجمعية إلي شخصيات لهم الفضل علي دار جمعية القرآن الكريم بالداخلة.

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