بسبب هارت.. مانشستر سيتي يستدعي حارس لم يلعب في الدوري منذ 9 أعوام

(إفي): استدعى مدرب مانشستر سيتي مانويل بيلليجريني الحارس المخضرم ريتشارد رايت الذي تعود آخر مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي من نوفمبر 2006 لمواجهة ساوثهامبتون يوم السبت.

وأجبرت إصابة الحارس الأساسي جو هارت الجهاز الفني على استدعاء رايت (38 عاما) الذي خاض آخر مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل تسعة أعوام.

وكان الدولي الإنجليزي السابق قد بدأ اللعب في الدوري الإنجليزي في موسم 1994/1995 مع فريق إيبسويتش تاون، وانتقل لمان سيتي في صيف 2012 ولكنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة طيلة أربعة اعوام قضاها في صفوف السيتيزنز.

ويعود آخر ظهور لرايت في الدوري الممتاز الإنجليزي الذي كان يسمى حينها (بريمييرشيب) قبل أن يتم تغييره إلى (البريميير ليج)، عندما كان يدافع عن قميص نادي ايفرتون في موسم 2006/2007.

وسيكون الأرجنتيني ويلي كاباييرو الحارس الأساسي لمانشستر سيتي في مباراة ساوثهامبتون بعد إصابة جو هارت.

واستقبلت شباك كاباييرو الذي انتقل للسيتزنز في يوليو 2014 قادما من مالاجا، 18 هدفا في 10 مبارايات لعبها أساسيا مع الفريق الإنجليزي.