محافظ الإسماعيلية: رفع كفاءة محور "الحلوس" كطريق بديل لـ"البلاجات"

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة خاصة لتطوير ورفع كفاءة جميع المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة، لتسهيل وتيسير الحركة المرورية.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ منطقة البلاجات وبحيرة التمساح، لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمحو طريق الحلوس الذى يعد طريقا تبادليا مع طريق عمارة السياحى "طريق البلاجات" والذى يربط من منطقة ميدان المستشار عدلى منصور محور الترانزستور وحتى منطقة الواحة بطريق البلاجات، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة والحد من حوادث الطرق وتخفيف الضغط المرورى على هذا المحور المرورى الحيوى والذى يعد قبلة الزائرين لمحافظة الإسماعيلية وخاصة فى فترات الأعياد والمناسبات الرسمية.

رافق المحافظ أثناء جولته كل من الأمير أبوريد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، وعلى رجب نائب رئيس المركز والمدينة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.