إعلان أسماء المستفيدين من مشروع تاكسى الصندوق الاجتماعى بالوادى الجديد

أعلن فرع الصندوق الاجتماعى للتنمية بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن كشوف المستفيدين من مشروع القروض الميسرة لتمويل شراء 60 سيارة أجرة تاكسى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين المحافظة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق "تحيا مصر "، والتى تم الإعلان عن شروطها بتاريخ 25 أكتوبر الماضى، وانتهت يوم 8 نوفمبر الجارى بأفرع الصندوق.

وكان تنفيذ المشروع بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال شراء 60 سيارة أجرة تاكسى بمقدم 23 ألفًا و700 جنيه يتم سدادها على 6 سنوات، وفترة سماح شهر واحد، وبفائدة ثابتة 5%، وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المقيمين بها إقامة دائمة وألا يقل سنه عن 30 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، حيث تقدم 76 شخصًا للمشروع وتم قبول 59 فقط ممن تنطبق عليهم الشروط.

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