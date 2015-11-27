"الأطباء": التقرير المبدئى للطب الشرعى يشير إلى وجود إصابات بجثة "بيطرى الإسماعيلية"

أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ، أن تقرير الطبى الشرعي المبدئى لبيان أسباب وفاة الطبيب البيطرى عفيفى حسنى زوج الصيدلانية ريم يوسف، أشار إلى وجود أثر إصابة بجثة الطبيب خلف الرقبة، وتم أخذ عينات لفحصها بواسطة المعمل الطبى الكيماوى، مشيرا إلى أن الحادثة ما زالت قيد البحث.

وأوضح سمير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب الوفاة سيتم الإعلان عنه فى التقرير النهائى، مستنكرا إفراج النيابة عن الضابط فى الوقت الذى تواجدت فيه تسجيلات على كاميرات الصيدلية تؤكد تورط الضابط فى وفاة الطبيب البيطرى.

وكان الدكتور محى عبيد النقيب العام للصيادلة، أكد أن اللواء على العزازى مدير أمن محافظة الإسماعيلية، قد أحال الظابط المعتدى على صيدلية الدكتورة ريم يوسف والمتورط فى وفاة الطبيب البيطرى عفيفى حسنى، للتحقيق ونقله وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فى النيابة العامة وتحقيقات التفتيش.

ويأتى ذلك بعد إعلان النقابة العامة للصيادلة، تعرض صيدلية الدكتورة ريم يوسف للاعتداء من قبل شرطيين، ووفاة زوجها الطبيب البيطرى عفيفى حسنى بعد إلقاء القبض عليه بساعة من تعرضه للإعتداء.



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