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بالصور.. أعمال تطوير 24 منزلا هدية الرئاسة لأهالى إدفو بأسوان

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بالصور.. أعمال تطوير 24 منزلا هدية الرئاسة لأهالى إدفو بأسوان بالصور.. أعمال تطوير 24 منزلا هدية الرئاسة لأهالى إدفو بأسوان
أكد أحمد إبراهيم مسئول جمعية الأورمان لمحافظات الصعيد، أن الجمعية سوف تفتتح أعمال تطوير 24 منزلا بحاجر الزعيرات مركز إدفو شمال أسوان، وذلك بالتنسيق مع صندوق "تحيا ".

اليوم السابع -11 -2015

وأضاف مسئول الأورمان بالصعيد، فى تصريحات صحفية له، أن المنازل المطورة ضمن هدية الرئاسة للمصريين، وسيتم تنظيم حفل للافتتاح يحضره محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، كما تم توجيه الدعوة للواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، ووكيل وزارة التضامن بالمحافظة، والمسئولون بمركز إدفو.

اليوم السابع -11 -2015

وكانت الأورمان أجرت الاستعلامات المطلوبة لاختيار الفئات المستحقة، وتم تعريش المنازل بالخشب والعروق وتركيب الكهرباء وأعمال السباكة، بجانب محارة المنازل بالإسمنت وأعمال الدهانات وتركيب سراميك للأرضيات، من أجل ضمان توفير سكن صحى يحمى الأسر من حرارة الصيف وبرد الشتاء، إلى جانب ذلك تقدم الجمعية المساعدات الموسمية من بطاطين وكراتين مواد غذائية ولحوم مجمدة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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