بالصور.. تكريم 15 معلمة و99 دارسة من حافظات ودارسات القرآن بالداخلة

نظمت جمعية دار القرآن الكريم بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد حفل تكريم لحافظات ودارسات القرآن الكريم، حيث تم تكريم 12 سيدة حافظة للقرآن الكريم، و99 دارسة للقرآن والسنة، وسط حضور كبير من أعضاء الجمعية وأهالى معلمات وحافظات القرآن الكريم، حيث وجه الشيخ نصر الدين إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، رسالة شكر وتقدير للقائمين على دار جمعية القرآن الكريم بالداخلة.

وكانت المعلمات المكرمات هن: عزة فتحى إمام، المعلمة الأولى التى أجازت معلمات من دار القرآن، فتحية أبو زيد حسين، نورا محمد حسين حمودة، سعاد محمد سفينة عبد الرحمن، إيمان أحمد سيد، فاطمة أحمد مصطفى، إكرام عنتر محمد، هدى على حسين، عفاف صابر محمد، أسماء إبراهيم مفتاح، فوزية محمود صابر.

كما قامت جمعية دار القرآن الكريم بتكريم 3 دارسات أميات لإصرارهن وعزيمتهن القوية على حفظ ما تيسر من القرآن الكريم وهن: "بطة أحمد خليفة، فتحية محمد عبد الله، ماجدة حسين عمران".



>