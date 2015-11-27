بالصور..قبيلة الدواغرة تعلن دعمها لـ"رمضان سرحان" فى الاعادة بـ"بئر العبد"

اعلن عدد من رموز قبيلة الدواغرة بشمال سيناء مساء اليوم وقوفهم ودعمهم للمرشح فى جولة الأعادة بدائرة بئر العبد رمضان سرحان .

جاء ذلك خلال زيارة وفد من كبار القبيلة لمقر المرشح فى مدينة بئر العبد وضم الوفد كل من الشيخ عيد أبو رجل و محمود سويلم المحامى، والدكتور سالم صباح، و محمد سلامة إالى جانب آخرين من العواقل وكبار السن .

وينافس "سرحان" فى دائرة بئر العبد " سليمان الزملوط " وهما أبناء عمومة من قبيلة البياضية ويتنافسان على مقعد برلمانى واحد مخصص للدائرة الثالثة وتضم قسمى بئر العبد ورمانة .

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 ألف ناخب و63 ألف و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".