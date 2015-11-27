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بالصور.. 8 مرشحين خاسرين بالعريش يعلنون دعمهم لـ"رفاعى ورحمى" فى جولة الإعادة

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بالصور.. 8 مرشحين خاسرين بالعريش يعلنون دعمهم لـ"رفاعى ورحمى" فى جولة الإعادة بالصور.. 8 مرشحين خاسرين بالعريش يعلنون دعمهم لـ"رفاعى ورحمى" فى جولة الإعادة
أعلن 8 مرشحين خاسرين فى انتخابات الجولة الأولى بدائرة العريش دعمهم للمرشحين حسام رفاعى ورحمى بكير فى جولة الإعادة، جاء ذلك فى مؤتمر نظم مساء اليوم فى أحد دواوين قبيلة الفواخرية وسط مدينة العريش بحضور رموز عائلات العريش وبرلمانيين سابقين.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

وممن أعلنوا بحضورهم المؤتمر تأييدهم للمرشحين هم المهندس عماد البلك، وخالد حسين الجندى، أحمد العايق ومدحت محمد حمدى مستقل، وجمال خليل البنديرى، محمد حسانين شعبان، وجمال الدين محمد خلى، سامى الكاشف.

ويتنافس فى جولة الإعادة بدائرة العريش على مقعدين برلمانين 4 مرشحين وهم حسام رفاعى وعادل الزناتى وحمادة سنبل ورحمة بكير.

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 ألف ناخب و63 ألفا و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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