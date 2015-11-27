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مصرع خمسة و إصابة شخصين في اشتباكات بين عائلتين بأسيوط

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مصرع خمسة و إصابة شخصين في اشتباكات بين عائلتين بأسيوط مصرع خمسة و إصابة شخصين في اشتباكات بين عائلتين بأسيوط

27 نوفمبر 2015 | 10:44 مساءً

أرشيفية

تسببت الخلافات المالية بين عائلتين في مصرع  ٥ أشخاص وإصابة  شخصين آخرين  في اشتباكات وقعت بينهما بقرية «الصبحة» مركز القوصية بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، اخطارًا  يفيد مصرع ٥ أشخاص وهم محمود  فتحي رياض ٢٠ سنة، وسعد رياض ٥٠ سنة، وفتحي رياض ٦٤ سنة، وزهران محمد  ٢٠ سنة، ومحمود محمد ٢٠ سنة، وإصابة شخصين آخرين تم نقلهما لمستشفى القوصية المركزي، وذلك في اشتباكات بين عائلتىين بقرية «الصبحة» التابعة لمركز القوصية، بسبب خلافات ثأرية قديمه وقعت بينهما منذ عدة شهور للخلاف على مبلغ مالي.

وقامت  قوات الأمن بالانتقال لموقع الحادث ووقف إطلاق النار ونقل القتلى والمصابين للمستشفيات المجاورة وتحرر محضر، وجاري ضبط الجناه.

عاجل 2015-11-27

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