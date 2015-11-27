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ويكيليكس: قطر سرقت منظومة الجيش الليبي بـ50 مليون دولار

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ويكيليكس: قطر سرقت منظومة الجيش الليبي بـ50 مليون دولار ويكيليكس: قطر سرقت منظومة الجيش الليبي بـ50 مليون دولار

ويكليكس

قال رئيس منظمة ويكيليكس جوليان أسانج، إن القذافي هو من أفسد مشروع انضمام اسرائيل للمنظومة الأوروبية ، وهو من قام بارسال سفينة مساعدات انقرة وجعل اسرائيل تتورط وتخسر علم الأستقرار من الأتحاد الاوروبي.

وأضاف  فى تصريحات صحفية، بحسب ما نقلت “الديار اللبنانية”، له إن سبب حرب ليبيا هي مطالبة القذافي للإتحاد الأوروبي ذهب مقابل النفط وليس عملة، وأشار إلى أن قضية أطفال الأيذز المعروفة والتى اتهمت فيها خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطينى فى نهاية عام 1999 دبرت من اجل إخراج القدافي من افريقيا.

وأوضح، أن قطر دفعت 50 مليون دولار لأحد القيادات مقابل سرقة منظومة الجيش الليبي ، وان دولة الإمارات تدين لليبيا بـــ47 مليار دولار استثمارات ليبية.

وتابع أن بريطانيا، تملك نحو 90 مليار جني استرليني من أموال ليبيا ، وأن بريطانيا منعت الجيش المصري من مساعدة القذافي.

وكشف رئيس وكيليكس، عن مجموعة من التفاصيل الخاصة بمواقف الدول العربية والخليجية ، وقال ان تركيا ساومت الحلف الأطلسى الذى قام بعمليات عسكرية ضد الجيش الليبى وقت الثورة الليبية على الاشتراك فى السوق الاوروبية المشتركة مقابل الاشتراك فى حرب ليبيا.

 

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