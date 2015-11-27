مدرب الإفريقي يكشف لـ في الجول: هذا ما رأيته في فريق الإسماعيلي

ما رأي مدرب الإفريقي التونسي في الإسماعيلي؟ سؤال يُجيب عنه نبيل كوكي المدير الفني للفريق التونسي.

وبدأ الإسماعيلي أول مباراة ودية خلال المعسكر أمام الإفريقي التونسي وانتهت بالتعادل 1-1.الذي يتخلله لقاء الترجي ثم مستقبل المرسي.

وجاء هدف الإسماعيلي عن طريق بناهيني بعد مساهمة من محمود عبد الرازق "شيكابالا". (طالع التفاصيل)

وعقب أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي لـFilGoal.com عن النقطة السلبية من ودية الإفريقي. (طالع التفاصيل)

وعلى الجانب الأخر أجاب كوكي عن رأيه في اللقاء الودي أمام الإسماعيلي قائلا: "راضي جدا عما قدمه فريقي أمام خصم قوي مثل الإسماعيلي".

وأضاف لـFilGoal.com "رأيت فريقا يضم الخبرات ضمن صفوفه ويمتلكون حماس وقدرات كبيرة ويقدمون أداء قوي للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "سعيد بما قدمه فريقي بالنظر إلى الغيابات أيضا في صفوفنا".

وتعرض مدرب الإفريقي للطرد خلال أحداث اللقاء الودي بسبب الاعتراض.