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عائلة الطفل السورى ايلان تنال حق اللجوء فى كندا

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عائلة الطفل السورى ايلان تنال حق اللجوء فى كندا عائلة الطفل السورى ايلان تنال حق اللجوء فى كندا

>ذكر تلفزيون سى بى سى الكندى الجمعة أن عائلة الطفل السورى ايلان الكردى الذى أثارت صورته ميتا على شاطىء يونانى تعاطفا عالميا، نالت حق اللجوء فى كندا.

وقالت تيما الكردى عمة ايلان التى تعيش قرب فانكوفر (غرب) أن دوائر الهجرة الكندية ابلغتها ب"الموافقة" على منح عم ايلان وزوجته وأولادهما الخمسة حق اللجوء، واضافت للقناة الكندية أن "هذا الأمر سيتم"، لافتة إلى أن دوائر الهجرة "ستتولى نقلهم".

وتقيم كندا اعتبارا من الأسبوع المقبل جسرا جويا لنقل عشرة آلاف لاجىء سورى بحلول نهاية ديسمبر، و15 الفا اخرين فى يناير وفبراير.

وصورة ايلان الذى قضى على شاطىء جزيرة كوس اليونانية فيما كانت اسرته تحاول الوصول إلى أوروبا، كان لها وقع خاص فى كندا. وكانت الاسرة قررت سلوك هذا الطريق المحفوف بالإخطار بعدما رفضت الكندية منحها اللجوء بحجة ان طلبها "غير مكتمل"، وأوضح عبدالله الكردى والد ايلان أن الرفض الكندى جاء لاستحالة تقديم جواز سفر صالح والإثبات أن الأسرة دخلت تركيا.

وصرح الكردى فى تحقيق اجرته سى بى سى وسيبث مساء الجمعة "كنت غاضبا على الحكومة (الكندية). لكن شعورى تغير الآن".
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مصر 365

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