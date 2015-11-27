فابيوس يرجع عن تصريحه عن إمكانية التعاون مع الجيش السورى

>اضطر وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس اليوم الجمعة إلى التراجع بعد أن قال فى وقت سابق من اليوم إنه يمكن الاستعانة بالقوات الموالية للرئيس السورى بشار الأسد فى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية قبل حدوث انتقال سياسى فى البلاد.

وقال فابيوس فى بيان "من الواضح أن تعاون كل القوات السورية ومنها الجيش السورى فى قتال داعش أمر مرحب به لكننى قلت دوما إنه لن يكون ممكنا إلا فى إطار انتقال سياسي." وداعش هو الاختصار غير الرسمى للاسم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال فابيوس أحد أشد منتقدى الأسد لراديو آر.تي.إل فى وقت سابق اليوم الجمعة إن القوات على الأرض التى تقاتل الدولة الإسلامية لا يمكن أن تكون فرنسية لكن من الممكن "أن يكون هناك جنود سوريون من الجيش السورى الحر ومن دول عربية سنية.. ومن قوات النظام.. ولم لا؟"، وقال مسؤولون مقربون من فابيوس فى محاولة لتوضيح تصريحاته إن التعاون لا يمكن أن يحدث إلا حينما يتم التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليس فيها الأسد.

ولكن سرعان ما انتشرت التصريحات الأولية للوزير التى اعتبرت خروجا واضحا عن الموقف الغربى القائل بأنه يجب ان يتنحى الزعيم السوري، وجاءت التصريحات أيضا بعد ان قابل الرئيس الفرنسى فرانسوا أولوند حليف الأسد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الخميس فى إطار سعيه لإقامة تحالف كبير لقتال الدولة الإسلامية.

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