تنظيم القاعدة فى المغرب العربى يزعم قتله رجلين تجسسا لحساب فرنسا

>أعلن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى الجمعة انه قتل رجلين الشهر الماضى لتجسسهما لحساب فرنسا فى مالي.

وجاء فى بيان للتنظيم أن الرجلين هما "محمد آغ عبد الله وقتل فى مدينة بير يوم 9 أكتوبر، أما الثانى فهو الفجر آغ سيدى محمد الذى قتل يوم الخميس 19 أكتوبر 2015، وتم القبض عليه وسط مدينة برج باجى مختار" بالجزائر، بحسب ما ذكرت وكالة الأخبار الموريتانية للأنباء الخاصة.

ولم تعرف جنسية الرجلين كما لم يكشف التنظيم عن تفاصيل اخرى عنهما فى البيان الذى نشرته الوكالة، وقالت الوكالة ان الرجلين هما من الطوارق من شمال مالى واتهمهما التنظيم بانها "كانا يعملان لصالح الاستخبارات الفرنسية من أجل جمع المعلومات وكشف معسكرات التنظيم".

كما اتهمها "بالمشاركة فى قتل بعض عناصره"، بحسب الوكالة، وتشهد مالى اضطرابات منذ سقوط الشمال تحت سيطرة الجماعات الاسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى 2012.، وقاد الجيش الفرنسى عملية عسكرية فى العام التالى تمكن من خلالها من الاطاحة بالاسلاميين، الا ان اجزاء واسعة من مالى لا تزال خارجة عن سيطرة القانون، ولا يزال اكثر من الف جندى فرنسى ينتشرون فى المستعمرة الفرنسية السابقة.

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