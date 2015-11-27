5 حقائق يجب أن تعرفها عن عمليات استئصال الثدى

سرطان الثدى يصاب به العديد من النساء، وفى الآونة الأخيرة ارتفعت عمليات استئصال الثدى، ووفقا لموقع The times of india الهندى، وجد الباحثون فى دراسة حديثة أن هناك زيادة ملحوظة فى أعداد النساء اللاتى يلجئن لعمليات استئصال الثديين، وعلى الرغم من ذلك لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من الوعى حول إجراء العملية التى يمكن أن تقيك من سرطان الثدى، من خلال 5 حقائق يجب معرفتها عن عمليات استئصال الثدى منها:

1- الأشخاص الذين يعتقدون أنهم عرضة للإصابة بسرطان الثدى نتيجة الجينات الوراثية يلجئون لجراحة الاستئصال كعلاج وقائى لمنع خطر الإصابة بالسرطان.

2- عمليات استئصال الثدى عادة ما تتم كعلاج منقذ لحياة مريض سرطان الثدى.

3- تقليديا، فى حالة سرطان الثدى يتم إزالة الثدى بأكمله، لكن الآن يمكن أيضا أن يتم استئصال جزئى مع الأخذ فى الاعتبار عوامل أخرى مثل حجم الثدى وعدد الجروح بالبشرة ومدى خطورة وعنف السرطان.

4- إذا كان الاختبار إيجابيا، وجينات2 BCRA1, BCRA2 or PALB، هذا يعنى أن خطر الإصابة بسرطان كبيرة، وهذا لا يعنى أن يتم استئصال الثدى، فيمكن العلاج ببعض الخيارات كالمراقبة والوقاية والكيماوية.

5- ليس شىء فظيع أن تجرى عملية استئصال للثدى، فيتم الخروج من المستشفى بعد 3 أو 4 أيام، ومن الممكن أن تتم إعادة بناء الثدى مرة أخرى بمشورة الطبيب.

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