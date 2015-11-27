أسباب ومضاعفات الإصابة بالنحافة أهمها ضعف الخصوبة

تعريف النحافة

مضاعفات النحافة

أسباب النحافة

أرسلت قارئة تسأل، أعانى منذ الصغر من مشكلة النحافة، ولا أجد لها أى حل وحاولت علاجها بطرق عديدة، وأريد أن أتعرف على أسباب الإصابة بها والمضاعفات التى قد تلحق بى بسبب النحافة؟>وفى هذا السياق، تجيب الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن النحافة من أهم الأمراض التى يصاب بها الشخص، ويعانى من أن وزنه أقل من الوزن الطبيعى، مما يتسبب فى الكثير من المضاعفات الصحية للمصاب، وأهمها إصابته بالأنيميا.>وتتابع، أنه من أشهر الأمراض التى تلحق بالأشخاص أصحاب النحافة هى مشاكل فى وظائف الغدة الدرقية، وبعض أمراض الجهاز الهضمى التى تمنع امتصاص الطعام المهضوم، وبعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب الذى يسببه فقد الشهية، وكذلك مشاكل فى الخصوبة لدى السيدات والرجال.>وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن من أهم الأسباب المؤدية للنحافة هى العادات الغذائية الخاطئة منذ الطفولة، أو أسباب وراثية، واتباع العديد من الحيل الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد.

وتنصح د. علا، بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية فى وجبة العشاء، وذلك لاختزان الطعام فى الجسم وعدم حرقه، وعليك تناول المربى بالخبز الفينو، أو البيض المقلى، أو ما شبه ذلك.