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مساعد وزير الداخلية يقدم واجب العزاء في قتيل قسم الشرطة بالأقصر‎

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مساعد وزير الداخلية يقدم واجب العزاء في قتيل قسم الشرطة بالأقصر‎ مساعد وزير الداخلية يقدم واجب العزاء في قتيل قسم الشرطة بالأقصر‎

اللواء عادل عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد

قدم اللواء عادل عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد ووفد كبير ضم عدد من قيادات الوزارة واجب العزاء في طلعت شبيب الرشيدي الذي توفي داخل قسم شرطة الاقصر عقب إلقاء القبض عليه في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضي.

كما زار مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، الشاب مروان أحمد عبد الوهاب 27 سنة، الذي أصيب بخرطوش في الصدر أثناء الاشتباكات بين أهالي العوامية والأمن.

وأكد “عبدالعظيم” أنه لا تهاون في تطبيق القانون على أي شخص مهما كان منصبه وأن النيابة العامة تحقق في الواقعة بكل حيادية، وهي في انتظار نتائج تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

جدير بالذكر أن المئات من أهالي مدينة الأقصر نظموا مسيرة حاشدة اليوم الجمعة احتجاجا على وفاة المواطن طلعت شبيب الرشيدي 47 عاما داخل قسم شرطة الأقصر بعد إلقاء القبض عليه بقرابة الساعة.

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