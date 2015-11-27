مصادر: تحديد هوية منفذى تفجير مقر إقامة القضاة فى العريش

كشفت مصادر أمنية بشمال سيناء عن تحديد هوية منفذى عملية استهداف مقر إقامة القضاة بالعريش بعد الانتهاء من مطابقة عينة "دى إن أى" مع أفراد أسرهم.

وأفاد مصدر أمنى فى تصريحات صحفية، أن منفذى الحادث الذين قتل أحدهم اثناء قيادته السيارة المفخخة وأخر فجر نفسه بعد تسلله داخل الفندق، هما "إسماعيل أحمد إسماعيل"، 21 سنة طالب بجامعة كفر الشيخ فى كلية العلوم، ويسكن مركز الحامول فى محافظة كفر الشيخ.

والثانى يدعى عمر محمود عبد الفتاح أحمد ، 30 سنة طالب بالفرقة الرابعة كلية الآداب، مقيم بمدينة نصر، وأشارت المعلومات الأمنية أنهما وصلا لسيناء قبل 3 شهور، وتحرر محضرًا بالواقعة رقم 1129 لسنة 2015 إداري ثالث العريش.

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