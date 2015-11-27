تقرير الطب الشرعى يؤكد وفاة طبيب بيطرى الاسماعيلية بكدمة فى العنق

أكد تقرير الطب الشرعي الصادر اليوم ، أن وفاة الطبيب البيطرى عفيفي حسنى جاءت نتيجة كدمة خلف العنق ، مشيرا الى إرسال عينة للتحليل بمعامل وزارة الصحة للتعرف على ملابسات الواقعة بشكل مفصل.

كانت نقابة الصيادلة أصدرت بيانا اليوم بخصوص وفادة عفيفي بعد مشادة بينة واحد ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية عقب تفتيش صيدلية ملك زوجته قبل اقتياده إلى قسم الشرطة.

وأدانت النقابة ما حدث مع المجني علية مؤكدة أنة لا يجوز تفتيش اى صيدلية بدون اذن نيابة وفى وجود التفتيش الصيدلي مؤكدة ان الضابط تجاوز فى حق المجني علية.

ترجع أحداث الواقعة إلى صباح اليوم عندما اقتحم الضابط "م.أ" صيدلية " ريم "بالمحطة الجديدة حيث كان يتواجد زوجها الطبيب البيطري عفيفي ، وبتفتيش الصيدلية ولم يعثر الضابط على مخالفات وأصر على اقتياد الطبيب البيطري إلى القسم للتحقيق معه وهناك أصيب بحالة إغماء بعد مشادة بينة والضابط وتم حجزه بالمستشفى التخصصي لجامعة القناة إلى ان لفظ أنفاسة الأخيرة واتهمت زوجته الضابط بالتسبب فى وفاته.



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