إخلاء سبيل 8 من عناصر الإخوان بالمنيا متهمين بقلب نظام الحكم

قرر المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام لنيابات شمال المنيا، برئاسة محمد صلاح مدير نيابة بنى مزار، إخلاء سبيل 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان بكفالة مالية ألف جنيه لكل متهم، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم وحيازتهم لمنشورات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقاه اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، من اللواء محمود عفيفى مدير البحث، بإلقاء القبض على 8 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان بمركز بنى مزار لحيازتهم منشورات تحرض على نظام الحكم وانضمامهم لجماعة محظورة ومحاولة قلب النظام.