إخلاء سبيل 8 من عناصر الإخوان بالمنيا متهمين بقلب نظام الحكم

قرر المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام لنيابات شمال المنيا، برئاسة محمد صلاح مدير نيابة بنى مزار، إخلاء سبيل 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان بكفالة مالية ألف جنيه لكل متهم، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم وحيازتهم لمنشورات.

تعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقاه اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، من اللواء محمود عفيفى مدير البحث، بإلقاء القبض على 8 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان بمركز بنى مزار لحيازتهم منشورات تحرض على نظام الحكم وانضمامهم لجماعة محظورة ومحاولة قلب النظام.