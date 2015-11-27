كرة سلة - أسطورة الأهلي لـ في الجول: لم يصل أحد لمكانتي.. والزمالك ليس منافسا مقلقا

خليفتي؟ لا أرى أحدا يمكن القول أنه خليفتي .. هكذا يرى طارق خيري المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادي الاهلي والحائز على لقب أفضل لاعب سلة بتاريخ القلعة الحمراء، والذي تحدث في حوار طويل عن أسباب التراجع والاحتراف والمنافسة مع الزمالك وغيرها.

المنافسة على الدوري

"في البداية أوجه الشكر للاعبي الفريق بعد أن حققوا الفوز في الدور الأول من المسابقة بدون أي خسارة رغم الإصابات التي تطارد كل من إبراهيم أبو خضرة ومودي الجارحي ومحمد خالد وعلي شريف الدياسطي وإبراهيم الجمال وكريم دهشان".

"اعتمدت بشكل كبير على تصعيد المواهب الشابة لتعويض الغيابات الأخيرة".

"الزمالك ليس المنافس المباشر لنا في ظل وجود أندية مثل الجزيرة وسبورتنج وغيرها، خلال السنوات الماضية الزمالك كان ينهي الموسم بين المراكز الخامس أو الرابع وكذلك الحادي عشر لذلك لا قلق من تفوقه".

"دوري السلة يشهد منافسة بقوة بين 6 أندية ونحن نقاتل على الفوز بالدوري نظرا لأن المركز الثاني بلا قيمة في وجهة نظري".

ملف المحترفين

"قرار إلغاء المحترفين كان يجب أن يكون الاكتفاء بمحترف واحد من أجل إفادة الفرق بالاحتكاك والمنافسة القوية بعد أن كان النظام السابق يقضي بضم محترفين".

"النظام السابق كان يضرب المحليين بوجود لاعبين، وأتمنى أن يعدل الاتحاد من أوضاعه ويسمح بضم محترف واحد".

الغنام ومواهب مصر بالـNBA

"أتمنى عودة طارق الغنام لصفوف الفريق من جديد رغم تقدم سنه وذلك لما يملكه من خبرات، لو انضم لصفوف الفريق سنحصد كل البطولات وأعتقد أن باب الأهلي مفتوح أمام عودته في أي وقت".

"هناك العديد من المواهب المصرية يمكنها اللعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لكن إذا تحملوا حياة الاحتراف والاجتهاد.. منهم بيبو لاعب الجزيرة وعمر هاني الشيخ الذي حصل على منحة دراسية واللعب بدوري الجامعات الأمريكية".

"هناك أيضا عاصم مرعي الذي كان قريبا من اللعب في NBA وخضع للاختبار بأحد الأندية قبل الانتقال للدوري الليتواني".

لا خليفة لي

"ليس غرورا مني لكن في الحقيقة لا أرى أن هناك من يشبهني أو يقارن بي حتى الآن، ربما تغيرت الأوضاع ولم يعد هناك من يملك المهارات الكاملة كما كان موجودا".

"مع احترامي للجميع لم أجد من وصل إلى نفس مكانتي حتى الآن".