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بالفيديو معسكر الدراويش - شيكابالا يسهم في هدف تعادل الإسماعيلي مع الإفريقي

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بالفيديو معسكر الدراويش - شيكابالا يسهم في هدف تعادل الإسماعيلي مع الإفريقي بالفيديو معسكر الدراويش - شيكابالا يسهم في هدف تعادل الإسماعيلي مع الإفريقي

أسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الإسماعيلي هدف فريقه الوحيد في مواجهة الإفريقي التونسي يوم الجمعة 1-1 خلال معسكر الدراويش في تونس.

وبدأ الإسماعيلي أول مباراة ودية خلال المعسكر الذي يتخلله لقاء الترجي ثم مستقبل المرسي.

وجاء الهدفين في الشوط الثاني من المباراة التي اشترك فيها شيكابالا 25 دقيقة فقط.

ومرر شيكابالا كرة على الطرف الأيمن أرسلت عرضية لبناهيني الذي صوب الكرة في الشباك في الدقيقة 59.

وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق حصل الإفريقي على ركلة جزاء ونجح محمد صبحي في صدها لكن ارتدت لعماد المنياوي تابعها في الشباك وانتهى اللقاء 1-1.

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فيديو اليوم السابع

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