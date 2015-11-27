ميدو يتحدث لـ في الجول عن السلبية الوحيدة من ' التجربة القوية ضد الإفريقي '

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي إن عدم تطوير أداء الفريق عقب إحراز هدف في شباك الإفريقي وعدم ترجمة الفرص العديدة إلى أهداف يعد "النقطة السلبية الوحيدة من التجربة".

وبدأ الإسماعيلي أول مباراة ودية خلال المعسكر أمام الإفريقي التونسي وانتهت بالتعادل 1-1.الذي يتخلله لقاء الترجي ثم مستقبل المرسي.

وجاء هدف الإسماعيلي عن طريق بناهيني بعد صناعة محمود عبد الرازق "شيكابالا". (طالع التفاصيل)

وعن المباراة قال ميدو لـFilGoal.com: "سعيد جدا بالتجربة القوية أمام فريق الإفريقي".

وأضاف "لعبنا مباراة مع فريق يملك وعي تكتيكي كبير. وحققنا أهدافنا في اللعب تحت ضغط والاستفادة من المباراة بدفع عدد كبير من اللاعبين المتواجدين في المعسكر".

وأشار ميدو لتطور مستوى الثنائي إبراهيم حسن ومصطفى عفروتو عن بداية ظهورهما مع الفريق. إلى جانب الأداء الطيب الذي قدمه محمد صبحي حارس المرمى ومحمود عبد العزيز.

وأتم ميدو حديثه من تونس مع FilGoal.com قائلا: "عدم تطوير الأداء عقب هدف بناهيني وعدم ترجمة الفرص لأهداف هو السلبية الوحيدة في المباراة".