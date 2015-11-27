بالفيديو..ساعى بريد أمريكى يبصق على محجبتين..ويصفهما بالـ"إرهابيتين"

فى واقعة غريبة، قام ساعى بريد أمريكى بالبصق على سيدتان محجبتان فى أحد شوارع حى بروكلين فى نيويورك، وتبعهما بعد أن ابتعدتا عنه إلى داخل محل سمانة بالحى، وفيه تابع مشاكسته لهما، وراح يصفهما بإرهابيتين على مرأى من زبائن داخل المحل، ومن كاميرا مراقبة فيه، بحسب الفيديو الذى نشرته “العربية.نت”.

كانت إحداهما تجر عربة بداخلها طفل صغير، ومعها من بدت أنها أكبر منها سنا، ربما تكون والدتها، فاغتاظ كولى البالغ عمره 34 سنة لمعرفته من حجابيهما بأنهما مسلمتان، وراح يمطرهما بشتائم عنصرية مع صراخ في وجهيهما، ملوحا بأصبعه بإشارات تهديد جسدى.

وفي إحدى اللحظات توعد وهدد بأنه سيحرق المسجد الذى تصليان فيه، وهو ما وصل صداه إلى “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” فلاحق كولى عبر القضاء، مقدما أكبر دليل على ما فعل، وهو ما رصدته الكاميرا داخل المحل.

واحتدم كولي أكثر عندما قالت له الأكبر سنا بأنه مجنون بسبب مهاجمته لهما بهذه الطريقة، ومن دون أي سبب أو مناسبة، فرد وقال: “لست مجنونا، أنا موظف بمركز البريد”. ولأنه معروف من صاحب المحل ومن بعض العاملين فى الشارع، فقد اعتقلوه بسرعة واحتجزوه بتهمة تهديد حياة طفل صغير أيضا.