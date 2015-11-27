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النقل: استعدنا عضوية المنظمة البحرية بعدما تعمد الإخوان تركه لصالح تركيا

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النقل: استعدنا عضوية المنظمة البحرية بعدما تعمد الإخوان تركه لصالح تركيا النقل: استعدنا عضوية المنظمة البحرية بعدما تعمد الإخوان تركه لصالح تركيا
أكد أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل إن حصول على المركز السابع من بين 20 دولة فازت اليوم بعضوية المكتب التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية وحصولها على 130 صوتا من 154 أى بنسبة 85% له مدلول سياسى كبير لا يقل عن أهميته البحرية.

وتابع المتحدث باسم وزارة النقل: "المنافسة كانت شرسة على هذا المقعد الذى فقدناه عن عمد فى الدورة الماضية لصالح تركيا بتوجيهات إخوانية حينما كانوا يحكمون مصر"، لافتا إلى أن الوفد المصرى برئاسة الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل بذل مجهود كبيرا لاستعادة هذا المقعد المهم في المنظمة البحرية الدولية.
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مصر 365

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