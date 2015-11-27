بالصور.. الأسلحة الروسية التى تحارب داعش وتركيا فى سوريا

تستخدم روسيا الاتحادية فى حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابى وتركيا، عدد من الأسلحة الروسية المتطورة والفتاكة. وذلك بسبب التهديد المباشر الذى قامت به أنقرة بعد قصف مقاتلة روسية من طراز "سو – 24" فوق الأراضى السورية.

ومن بين الأسلحة الروسية الفتاكة الطراد الصاروخى الروسى "موسكو" الذى يحمل على متنه صواريخ الدفاع الجوى "إس – 300"، بالإضافة إلى وجود صواريخ الدفاع الجوى إس - 400 ومقاتلات سو – 34 وسو – 30.

وتستخدم موسكو أيضاً القاذفات الاستراتيجية الأقوى، مثل القاذقة تو 95، وتو 160.



>

صواريخ الدفاع الجوى إس – 400



>

قاذفة الصورايخ الروسية تو – 22 إم 3



>

سو – 24 المعدلة



>

سو – 34



>

مروحية مى – 8



>

مقاتلة سوخوى – 34



>

المقاتلة سو – 27



>

الطراد الروسى موسكو



>

القاذفة الروسية تو 160



>

هليكوبتر مى – 24



>

القاذفة الروسية تو – 95



>

طائرات سو - 25