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بالصور.. الأسلحة الروسية التى تحارب داعش وتركيا فى سوريا

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بالصور.. الأسلحة الروسية التى تحارب داعش وتركيا فى سوريا بالصور.. الأسلحة الروسية التى تحارب داعش وتركيا فى سوريا
تستخدم روسيا الاتحادية فى حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابى وتركيا، عدد من الأسلحة الروسية المتطورة والفتاكة. وذلك بسبب التهديد المباشر الذى قامت به أنقرة بعد قصف مقاتلة روسية من طراز "سو – 24" فوق الأراضى السورية.

ومن بين الأسلحة الروسية الفتاكة الطراد الصاروخى الروسى "موسكو" الذى يحمل على متنه صواريخ الدفاع الجوى "إس – 300"، بالإضافة إلى وجود صواريخ الدفاع الجوى إس - 400 ومقاتلات سو – 34 وسو – 30.

وتستخدم موسكو أيضاً القاذفات الاستراتيجية الأقوى، مثل القاذقة تو 95، وتو 160.

صواريخ الدفاع الجوى إس – 400 -اليوم السابع -11 -2015
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صواريخ الدفاع الجوى إس – 400

قاذفة الصورايخ الروسية تو – 22 إم 3 -اليوم السابع -11 -2015
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قاذفة الصورايخ الروسية تو – 22 إم 3

سو – 24 المعدلة -اليوم السابع -11 -2015
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سو – 24 المعدلة

سو – 34 -اليوم السابع -11 -2015
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سو – 34

مروحية مى – 8 -اليوم السابع -11 -2015
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مروحية مى – 8

مقاتلة سوخوى – 34 -اليوم السابع -11 -2015
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مقاتلة سوخوى – 34

المقاتلة سو – 27 -اليوم السابع -11 -2015
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المقاتلة سو – 27

الطراد الروسى موسكو -اليوم السابع -11 -2015
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الطراد الروسى موسكو

القاذفة الروسية تو 160 -اليوم السابع -11 -2015
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القاذفة الروسية تو 160

هليكوبتر مى – 24 -اليوم السابع -11 -2015
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هليكوبتر مى – 24

القاذفة الروسية تو – 95 -اليوم السابع -11 -2015
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القاذفة الروسية تو – 95

طائرات سو - 25 -اليوم السابع -11 -2015
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طائرات سو - 25


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