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مظهر شاهين ينفى اعتزال خالد الجندى العمل الدعوى الإعلامى

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مظهر شاهين ينفى اعتزال خالد الجندى العمل الدعوى الإعلامى مظهر شاهين ينفى اعتزال خالد الجندى العمل الدعوى الإعلامى
أكد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالقاهرة، أن الشيخ خالد الجندى، لن يعتزل العمل الدعوى الإعلامى، مضيفاً عبر تدوينه له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: " نحن لا ولن نقبل بذلك إن أراد".

كان الإعلامى خيرى رمضان، قد أكد خلال حلقة الأمس من برنامجه أن الداعية الشيخ خالد الجندى، أبلغه خلال اتصال هاتفى، اعتزاله وانسحابه من الوسط الإعلامى، وعدم الظهور مرة أخرى على الشاشات.
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