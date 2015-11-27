المرصد السورى: طائرات روسية تقصف مدينة سورية قرب حدود تركيا

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن طائرات حربية يعتقد أنها روسية نفذت عددا من الغارات الجوية على مدينة سورية قرب الحدود التركية اليوم الجمعة.

جاء القصف بعد أيام من اسقاط تركيا لمقاتلة روسية قالت إنها دخلت مجالها الجوى مما أثار التوتر بين البلدين اللذين يدعمان أطرافا مختلفة فى الحرب السورية، وقال المرصد ومقره بريطانيا إن ثلاث ضربات جوية أصابت مدينة أعزاز على بعد حوالى خمسة كيلومترات من الحدود التركية فى محافظة حلب الواقعة بشمال سوريا مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل.

وقال سكان أمس الخميس إن طائرات حربية روسية قصفت مدينة سراقب الواقعة تحت سيطرة المعارضة على الحدود السورية فى محافظة إدلب. وفى اليوم السابق اصابت طائرات يعتقد أنها روسية مستودع شاحنات قرب معبر باب الشام الحدودي.

وقصفت روسيا أيضا بكثافة مواقع للمعارضة فى غرب سوريا ومن بينهم التركمان الذين تدعمهم أنقرة قرب موقع اسقاط طائرتها، وتدخلت موسكو بشكل مباشر فى الصراع السورى المستمر منذ خمس سنوات فى 30 سبتمبر أيلول بحملة ضربات جوية دعما للرئيس السورى بشار الأسد.

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