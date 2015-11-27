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الإعلام الإسرائيلى يقاطع أخبار البابا تواضروس لمواقفه من سفر الأقباط للقدس

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الإعلام الإسرائيلى يقاطع أخبار البابا تواضروس لمواقفه من سفر الأقباط للقدس الإعلام الإسرائيلى يقاطع أخبار البابا تواضروس لمواقفه من سفر الأقباط للقدس
بسبب مواقف البابا الرافضة لزيارة الأقباط إلى القدس المحتلة، فرض الإعلام الإسرائيلى نوعا من أنواع المقاطعة على زيارة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمدينة القدس المحتلة لتقديم واجب العزاء والصلاة على نيافة الأنبا إبراهام مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى.

ولم تهتم معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية بزيارة البابا للقدس المحتلة رغم مكانته الكبيرة وقدره، وغاب خبر الزيارة عن الصحف الرسمية فى إسرائيل مثل "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" و"هاآرتس" وكذلك صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى موقع "والا" وغيرها.

بينما نشرت الإذاعة العامة الإسرائيلية خبر زيارة البابا، حيث قالت الإذاعة إن البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة المصرية سيصل إلى إسرائيل اليوم على رأس وفد كنسى فى زيارة هى الأول من نوعها منذ خمسة وثلاثين عاما.

وأضافت الإذاعة أن البابا تواضروس سيشارك غد السبت فى جنازة الأنبا إبراهام مطران القدس والكرسى الأورشليمى الذى توفى الأربعاء.

وأرجعت الكنيسة سبب الزيارة رغم موقفها الثابت من عدم الذهاب إلى القدس دون حل للقضية الفلسطينية، إلى أن مطران القدس المتوفى يأتى فى المركز الثانى بعد البابا فى ترتيب أساقفة المجمع المقدس.

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