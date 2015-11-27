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الإمارات تؤكد: اتفاق وكالة "ايرينا" لن يغير موقفنا تجاه إسرائيل

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الإمارات تؤكد: اتفاق وكالة "ايرينا" لن يغير موقفنا تجاه إسرائيل الإمارات تؤكد: اتفاق وكالة "ايرينا" لن يغير موقفنا تجاه إسرائيل

>قالت الإمارات إن موقفها تجاه إسرائيل "لم يتغير"، موضحة أن "أية اتفاقات بين وكالة الطاقة المتجددة (ايرينا) بأبوظبى، وإسرائيل لا تمثل أى تغيير فى موقف الامارات أو علاقاتها بإسرائيل".

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية أن البعثات المعتمدة لدى وكالة (ايرينا)، والتى تتخذ من أبوظبى مقرا لها، تنحصر مهامها "بالتواصل والتعامل مع الوكالة ولا تتعداها باى حال من الاحوال الى اية انشطة اخرى ولا ترتب على الدولة المضيفة أى تبعات فيما يتصل بعلاقاتها الدبلوماسية أو غيرها".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت اليوم الجمعة إن إسرائيل ستفتتح مكتبا لها فى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فى أبو ظبى، وقال المتحدث باسم الوزارة الإسرائيلية ايمانويل ناشون، الجمعة، إن المكتب سيسجل ضمن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

وردت مريم الفلاسى مديرة ادارة الاتصال بوزارة الخارجية الإماراتية مساء الجمعة ان "وكالة الطاقة المتجددة (ايرينا) منظمة دولية مستقلة تعمل وفق القوانين والانظمة والاعراف التى تحكم عمل هذه المنظمات"، وأضافت "من هذا المنطلق فان اية اتفاقات بين ايرينا واسرائيل لا تمثل أى تغيير فى موقف الامارات او علاقاتها بإسرائيل".

وتابعت: إن مهام البعثات المعتمدة لدى ايرينا تنحصر بالشئون المتعلقة بالتواصل والتعامل مع الوكالة ولا تتعداها باى حال من الاحوال الى اية انشطة اخرى ولا ترتب على الدولة المضيفة أى تبعات فيما يتصل بعلاقاتها الدبلوماسية او غيرها. يشار إلى ان مجلس ادارة وكالة ايرينا عقد دورته العاشرة فى ابوظبى يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
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