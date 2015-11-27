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السيسى ورئيس وزراء ايطاليا يتفقان هاتفيا على استمرار التنسيق بين البلدين

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السيسى ورئيس وزراء ايطاليا يتفقان هاتفيا على استمرار التنسيق بين البلدين السيسى ورئيس وزراء ايطاليا يتفقان هاتفيا على استمرار التنسيق بين البلدين

الرئيس عبدالفتاح

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم برئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى، أشاد خلاله بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام بتعزيزها وتطويرها فى كافة المجالات، ومشيداً بالتنامى الملحوظ والتقدم الذى تشهده على كافة الأصعدة. ووجه الرئيس الشكر لرئيس الوزراء الإيطالى على دعم بلاده للشركات الإيطالية العاملة فى مصر، وتشجيعها للمستثمرين الإيطاليين على مزيد من العمل والاستثمار فى مصر.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالى عن شكره وتقديره للرئيس السيسى على التواصل المنتظم والمتميز بين البلدين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق فى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى حرص بلاده على دعم الشركات الإيطالية العاملة فى مصر. واتفق الرئيس ورئيس الوزراء الإيطالى على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مع مواصلة التعاون فى مواجهة تحدى الإرهاب، وتسوية النزاعات فى عدد من دول المنطقة، ولا سيما فى ليبيا، بما سيكون فى ذلك من آثار إيجابية فى استقرار منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط.

 

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