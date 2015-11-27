محلل سياسي سوري: “داعش” أبرم صفقات نفطية مع تركيا مقابل مدّها بالسلاح

قال المحلل السياسي السوري، أسامة دنورة ، إن اتهام الولايات المتحدة لسوريا بالتواطؤ مع تنظيم “داعش” الإرهابي من أجل تهريب النفط هو اتهام ليس في محله.

وأضاف دنورة في لقاءٍ له على قناة “الغد العربي”، اليوم، أن النفط إذا كان متواجدا في المحافظات الشرقية السورية فلن يصبح أمامه طريق إلا عبر تركيا أو كردستان العراق، وبالتالي فإن هذا الواقع الجغرافي يؤكد أن الأمر يتم عن طريق تهريب النفط إلى تركيا.

وأوضح دنورة أن “هناك إطارا آخر للأمر، وهو ما تبنته مجموعة من المعارضين الأتراك، وأعضاء برلمان، وصحفيين وآخرين تم إلقاء القبض عليهم اليوم لأنهم كشفوا وجود عمليات لتهريب السلاح بواسطة المخابرات التركية، فالواقع الجغرافي يؤكد هذه الحقيقة، بما يعني إقامة صفقات للنفط مقابل السلاح من قبل تركيا، وما يعزز هذا التحليل هو وجود تقارير تفيد تورط بلال أردوغان في تجارة غير مشروعة”.

وعن الموقف الفرنسي ومطالبته بضرورة وجود للقوات السورية في محاربة داعش، قال المحلل السياسي، “هو تغيير مرحب به بكل تأكيد، لكن النظرة السورية ترى أن هذا التقدم لا يكفي لإنجاز تحول رئيسي لمكافحة هذا التنظيم الإرهابي، لاسيما مع وجود فكرة الاختيار الدائم بين الأسد أو داعش”.